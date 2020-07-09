Amazon выплатит крупный штраф за поставку товаров в Крым и Сирию

Вашингтон, 9 июля. Американская компания Amazon выплатит крупный штраф в размере 134,5 тысячи долларов за продажу товаров жителям Крыма, Сирии и Ирана. Об этом говорится в документах, размещенных на официальном сайте Минфина США.

Согласно им, компания, основанная Джеффом Безосом в 1994 году, согласилась заплатить штраф, чтобы «компенсировать свою возможную гражданскую ответственность за нарушение многочисленных санкций».

По данным ведомства, Amazon с 15 ноября 2011 года по 18 октября 2018 года поставлял товары и предоставлял услуги людям, находящимся под санкциями. Кроме того, оказалось, что услугами компании пользовались граждане, которые нарушали различные международные законы и правила целого ряда стран.

В Минфине США уточнили, что компания не смогла своевременно оповестить власти о «нескольких сотнях» подобных транзакций, чем нарушила свои обязательства. Но в ведомстве оговорились, что это не носило преднамеренный характер.

Напомним, что Amazon — крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Штаб-квартира находится в Сиэтле. Поддерживает отдельные розничные сайты для некоторых стран, а также предлагает международную доставку ряда своих продуктов в другие государства.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате референдума, который провели в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Однако Запад, пытаясь поддержать незаконные притязания Украины на полуостров, отказался признать такой исход и ввел против России санкции, которые постоянно продлеваются.