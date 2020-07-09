Журавко назвал регионы, которые Украина потеряет вслед за Крымом и Донбассом

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал заявление своей бывшей коллеги — экс-нардепа украинского парламента Анны Герман. Герман считает, что Украина навсегда потеряла Крым и безвозвратно теряет Донбасс в связи с политикой Киева в отношении жителей этих регионов. Об этом экс-нардеп заявила в эфире канала NewsOne.

По мнению Герман, Киев не выполняет Минские соглашения, следствием чего является непрекращающееся кровопролитие в Донбассе. В связи с тем, что Украина пренебрегает взятыми на себя обязательствами, с этим государством уже никто не считается, отмечает она.

«С нами уже никто не считается, — заявила Герман. — Мы, по сути, уже потеряли Донбасс. Боюсь, что Донбасс на Украину больше не вернется. <…>. Крымчане также никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару, в государство, которое своим людям, считая Крым «нашим» [то есть считая полуостров незаконно «оккупированной» украинской территорией], считая крымчан нашими соотечественниками, не дает им воды».

Комментируя откровения Герман, ее бывший коллега не только по Раде, но и по фракции, украинский политик Алексей Журавко был достаточно резок в оценках.

«Противно через семь лет слышать такие слова от этого человека, — отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Хочу напомнить Анне Герман, как она в 2014 году предавала [президента Украины] Виктора Федоровича Януковича, как она поддерживала Майдан. Тогда она об этом не думала?! Что бы она сейчас ни говорила, считаю ее неискренним человеком. Да и весь нынешний украинский политический бомонд неискренний, лживый. Они играют человеческими душами, они играют территориями. Это очень страшно и очень печально».

Тем не менее, в заявлении Анны Герман по Крыму и Донбассу есть признание очевидного, отметил политик.

«В словах, что Донбасс потеряла именно Украина, есть правда, — говорит Журавко. — Крым тоже потеряла именно Украина в лице своих лже-государственников. К сожалению, часть вины лежит и на населении самой Украины. В этом страшном преступлении, которое называется госпереворот, был соучастником народ, вернее его часть, которая вышла на Майдан. Да, этот народ был глухой и слепой, не видящий и не понимающий, что может произойти, но он был соучастником. А теперь уже, как говорится, поздно пить боржоми».

По словам Алексея Журавко, экс-депутат Рады Герман забыла упомянуть, что Украина не только потеряла Крым и Донбасс: при той политике, которую ведут нынешние киевские власти, вот-вот развалится вся страна.

«Простите за резкость, но иначе, чем подлецами и негодяями, которые ненавидят свою страну, я этих людей [нынешних руководителей Украины] назвать не могу, — эмоционально сказал Журавко. — Это ж насколько надо быть отморозками, как нужно не любить свою землю, чтобы и дальше продолжать добивать украинский народ?! Они делают все, чтобы Украина уже в ближайшее время потеряла целые регионы — Херсон, Николаев, Одессу, Харьков и даже Киев. А ведь это произойдет, и очень скоро!»

По словам экс-депутата Рады, нынешние украинские власти просто забыли историю.

«Они забыли, где находятся русские города, они забыли, что такое Киев. А ведь Киев — это Киевская Русь! Печально, что история на Украине стала тем, чем балуются подлецы-политики. А самое страшное, что от этого страдают люди. Жалко людей, которые трудились, строили, дали нам мир, которые в годы войны пали за нынешних бездарей — своих внучков», — резюмировал Алексей Журавко.

Для справки: в 2012 году Анна Герман была избрана депутатом Верховной рады VII созыва от Партии регионов. В течение нескольких месяцев, вплоть до начала массовых беспорядков, завершившихся госпереворотом в Киеве, Герман являлась советником президента Украины Виктора Януковича.

До 2014 года Украина обеспечивала около 85% водных потребностей Крыма за счет днепровской воды, поступавшей на полуостров через Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года Киев в одностороннем порядке полностью отрезал полуостров от днепровской воды. Несмотря на то, что в настоящее время Крым получает достаточное количество пресной воды, ситуация остается сложной, в первую очередь для земледелия.