Американские ученые заявили, что пандемия коронавируса обострила у людей «кожный голод»

Вашингтон, 9 июля. Люди по всему миру стали меньше видеться и еще меньше обниматься в связи с пандемией коронавируса. По словам экспертов, у жителей планеты обострился «кожный голод».

Как уточнили специалисты, объятия являются необходимой частью общения людей. Специалисты подчеркнули, что у каждого человека есть число необходимых ему физических контактов. При этом едва ли можно найти человека, который не соскучился по объятиям и прикосновениям в период самоизоляции.

Как считает профессор коммуникации в Университете Аризоны Кори Флойд, такое явление ученые называют «кожным голодом». Он напомнил, что профессии некоторых людей напрямую связаны с прикосновениями к другим. К примеру, это визажисты или массажисты. Поэтому в период самоизоляции они оказались особенно подвержены «кожному голоду», пишет BBC Future.

Ранее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 11,6 миллиона, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от осложнений скончались более 539 тысяч человек. Согласно обновленным данным ВОЗ, за минувшие сутки на планете выявлено 168 957 новых случаев коронавирусной инфекции, за 24 часа от осложнений на фоне COVID-19 умерли 4147 пациентов.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции превысило 11,669 миллиона, количество летальных исходов составило 539 906. По числу заражений среди государств лидируют США, Бразилия и Индия. В Северной и Южной Америке заболели в общей сложности более шести миллионов человек, в Европе зарегистрировано более 2,827 миллиона случаев заражения коронавирусом.