Пекин, 9 июля. Российские военные суда не только превосходят аналоги НАТО, но и обладают уникальным «сердцем». К такому выводу пришли авторы китайского издания Sohu, восхитившиеся трюком РФ с заменой украинских и немецких корабельных двигателей.

Как известно, после распада СССР многие промышленные предприятия остались на территории Украины, и Москве пришлось выкупать у Киева продукцию военного назначения. Однако в 2014 году отношения между двумя странами испортились, и Россия лишилась доступа к некоторым технологиям, в том числе к морским газотурбинным двигателям.

«Киев отказывает своему соседу в их продаже», — отметили атворы Sohu.

Кроме того, в 2014 году Запад ввел санкции против РФ, и Россия не смогла закупать еще и немецкие двигатели. Китайские эксперты считают, что таким образом Киев и его партнеры попытались надавить на слабое место России.

Однако, по словам авторов Sohu, Москве удалось оперативно решить проблему с корабельными двигателями. Так, российское предприятие «ОДК-Сатурн» наладило производство газотурбинных морских силовых агрегатов, которые ранее приходилось приобретать у Киева. Кроме того, сейчас Россия разрабатывает аналог немецкого MTU 16V4000M90 — эти двигатели устанавливались на российские суда проекта 21631 «Буян-М». Пока на «Буяны» устанавливают силовые двигатели CHD622V20, закупленные у Китая. При этом эксперты Sohu называют корабли данного проекта одними из самых удачных среди российских судов.

«В сочетании с небольшим тоннажем и скромными габаритами, боевая мощь «Буяна» не уступает более крупным кораблям НАТО», — приводит выдержку из статьи китайского издания «ПолитРоссия».

В заключении аналитики Sohu отметили, что новые российские двигатели превосходят немецкие и украинские по многим показателям. По итогу замена корабельных силовых агрегатов стала хорошим уроком для Украины и ФРГ.

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