Российские туристы умерли на отдыхе при загадочных обстоятельствах

Москва, 9 июля. Спасатели нашли тела двух туристов в Хакасии, которые пропали во время отдыха. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как уточнили в правоохранительных органах, мужчины пропали 3 июля. Они отправились в урочище Гальцы в Усть-Абаканском районе. Туристы не вышли на связь с близкими, а также не вернулись домой в обозначенное время. В регионе начались поисковые мероприятия, и сотрудники экстренных служб нашли тела двух мужчин.

На трупах не было признаков насильственной смерти. Как уточнили в ведомстве, в обстоятельствах загадочной гибели туристов предстоит разобраться специалистам.

Их тела направят на судебно-медицинское исследование. В качестве ключевой причины, по данным средств массовой информации, следователи рассматривают удар молнии.