Диета при подагре: изучаем разрешенные и запрещенные продукты

Подагра — сколько боли и неприятностей в одном только слове. Эта болезнь поражает суставы и ткани как пожилых, так и молодых людей. Причина кроется в нарушении обмена веществ. И если диагностировать заболевание на ранней стадии, то воспалений и боли можно будет избежать. Особо важную роль здесь играет диета.

Диета, которая поможет при подагре

При этом заболевании питание должно быть нацелено на выведение мочевой кислоты, необходимо исключить продукты с высоким содержанием пуринов. Если придерживаться правильного питания, то приступов боли, из-за которых порой становится невозможно спать, получится избежать. Также с правильной едой в период обострения воспаления и отеки на пораженных участках перестанут беспокоить.

Диета при подагре: что можно есть

Меню при таком заболевании может быть весьма разнообразным. Для нейтрализации лишней мочевой кислоты в питание должно входить большое количество щелочных продуктов. В неограниченном количестве можно употреблять черный и белый хлеб, несдобную выпечку, а из сладостей можно позволить себе зефир, пастилу и варенье. Также особо будут полезны овощи, ягоды и фрукты. Например, цитрусовые, яблоки, груши, абрикосы и клубника. Из овощей в рацион можно включить картофель, чеснок, лук, огурцы, свеклу, баклажаны и кабачки.

Нежирные молочные продукты — кефир, йогурт и сметану — также можно внести в меню. Однако потребление сливочного масла стоит свести к минимуму.

С осторожностью советуем относиться и к мясу. Предпочтение лучше отдать курятине или мясу индейки, а лучше вовсе заменить их на морепродукты. Например, мидии и кальмары. Употреблять их лучше не более трех-пяти раз в неделю. Ограничения коснутся и яиц, дневная норма которых составляет не более двух штук. При желании полакомиться орехами можно смело выбирать любой вид, кроме арахиса. Ведь в них содержится целый комплекс витаминов и полезных аминокислот.

Из напитков разрешен зеленый чай, различные соки и компоты, квас и аптечная минеральная вода.

Что нельзя включать в диету при подагре

Несмотря на большой список полезных продуктов, в такой диете есть и ограничения. Особенно это касается мясных изделий: сосисок, колбас, консервов, сала и замороженных полуфабрикатов. Рыбные консервы или соленая рыба тоже находятся под строгим запретом.

Жирное масло, маргарин и кондитерский крем могут спровоцировать воспаление, поэтому из меню их стоит вычеркнуть. Среди запрещенных продуктов оказываются и острые сыры, щавель, шпинат, грибы и даже всеми любимая малина.

Особое внимание стоит уделить алкоголю. Опытные специалисты при составлении вашего рациона обязательно расскажут, чем обернется веселый вечер с друзьями и кружка пива. Новые боли и воспаления могут настигнуть на следующий же день, поэтому от спиртных напитков лучше вовсе отказаться. Алкоголь замедляет метаболизм и препятствует выведению мочевой кислоты. К запретным напиткам также относятся кофе и крепкий черный чай.

Как облегчить боль, если она настигла в неподходящий момент

Облегчить боль в суставах и восстановить поврежденные ткани помогает пихтовая соль для ванн. Она глубоко проникает в кожу и запускает ускоренные процессы регенерации. Также для снижения отечности можно попробовать специальные мази, они обезболят воспаленный участок. При этом зачастую такие средства оказывают комплексное воздействие и помогают восстановить поврежденные костные и хрящевые ткани.

Несмотря на обилие разрешенных продуктов, мясоедам, у которых выявили подагру, придется не легко. Советуем составить меню из приглянувшихся вам продуктов и восполнить запасы белка, чтобы сохранить мышечную массу и тело в тонусе.