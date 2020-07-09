Лоза назвал «позором» студентов, играющих в КВН

Москва, 9 июля. Студенты, которые играют в КВН, позорят свои вузы, поскольку игра не дает им доучиться как следует. Об этом заявил певец и композитор Юрий Лоза.

По словам музыканта, КВН, который легитимизирован на самом высоком уровне, «вышиб» из экономики тысячи студентов. Певец утверждает, что в результате появились недоученные инженеры и люди других профессий, которые могли бы строить мосты или заниматься многими полезными вещами.

«А они что? Ходят толпой с канала на канал, как-то шутят и занимаются полной ерундой», — возмутился Лоза в интервью «Вечерней Москве».

Раскритиковавший игроков в КВН певец также объяснил, почему формат КВНа не привлек, например, США, которые обычно «мигом подбирают все интересное». По мнению Лозы, причина в том, что ни один вуз не станет гордиться недоученным студентом.

«А у нас их портреты в институтах на самом видном месте, как «доска почета» какая-то. А на самом деле это позор для учебного заведения», — отметил композитор.

Певец добавил, что не возражает против желания молодых людей посвятить себя юмору. При этом Лоза считает, что в таких случаях надо «идти и учиться на юмориста», чтобы сцену не заполонили непрофессионалы.

Ранее КВН занял десятое место в рейтинге любимых телепередач россиян. На первую строчку российские телезрители поставили ток-шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым».