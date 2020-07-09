Лопырева в откровенном шелковом наряде без белья взбудоражила фанатов

Дубай, 9 июля. Телеведущая, фотомодель и блогер Виктория Лопырева в подробностях рассказала фанатам, как ухаживает за волосами. Однако подписчиков знаменитости в Instagram заинтересовали не столько советы, сколько откровенный наряд звезды.

36-летняя «Мисс Россия — 2003» опубликовала в социальной сети видеозапись, которую сделала в отеле в Дубае. Перед камерой модель предстала в шелковом наряде на тонких бретелей и без белья, что взбудоражило пользователей Сети.

Подписчики оценили «шикарный», по их словам, бюст блогера и выразили восхищение ее красотой.

«Такая красивая! Глаз не оторвать», — заметила пользователь под ником _kyokamoka_.

«Какая вы обворожительная на этом видео. И фигура, и внешность. Без косметики практически, конечно, просто замечательная. Мне бы так выглядеть», — призналась _flame_retardant_.

«Вы такая красивая, просто слов нет, одни эмоции», — rzaal____.

Лопырева ранее порадовала поклонников фотографиями в откровенных купальниках. Модель опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков, которые были сделаны на песчаном пляже в ОАЭ, и предложила подписчикам выбрать лучший из них.

Напомним, что телеведущая в феврале прошлого года родила сына, которому дала имя Марк Лионель. Роды проходили в одной из клиник Майами в США. Отец ребенка — бизнесмен Игорь Булатов.