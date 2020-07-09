Адвокат семьи погибшего Захарова заявил о «подковерной игре» Ефремова

Москва, 9 июля. В уголовном деле актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, наблюдается «подковерная игра». Об этом заявил адвокат семьи погибшего в аварии водителя Сергея Захарова Александр Добровинский.

«Началась некая подковерная игра. И если мы возьмем за основу все, что было сказано в течение этого месяца, а у нас восьмого числа исполняется месяц с этой трагедии, то мы видим, насколько менялась позиция за это время», — сказал юрист в эфире стрима телеканала RT.

Также адвокат отметил, что Ефремов не связывался с семьей погибшего и лично не просил прощения у близких Захарова. По словам Добровинского, в своем публичном обращении актер просто «еще раз сыграл свою роль». Кроме того, юрист назвал издевательством предложение Ефремова усыновить сыновей погибшего Захарова, несмотря на то, что одному из них 28 лет, а другому — около 30.

Напомним, Ефремов, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, 8 июня выехал на полосу встречного движения в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был Захаров. От полученных травм водитель позднее скончался в больнице.

Ефремов в ДТП не пострадал. Как показала экспертиза, в момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас актер находится под домашним арестом. Ранее адвокат Ефремова заявил, что артист отказывается признавать свою вину в ДТП, пишет «Вечерняя Москва».