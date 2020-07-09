МИД КНР заявил, что отношения Китая и США столкнулись с самым серьезным вызовом

Пекин, 9 июля. Китай и США столкнулись с самым тяжелым кризисом за всю историю двусторонних отношений. Об этом рассказал министр иностранных дел Китая Ван И.

Во время проходящего в режиме видеоконференции китайско-американском форума он добавил, что некоторые американские политики, исходя из идеологических убеждений, всеми силами пытаются выставить Китай конкурентом и даже врагом.

«Китай не может копировать иностранную модель, а также не экспортирует свою собственную. Китай не может и не способен превратиться в еще одни США, а его путь успешного развития не бьет по Западу и не представляет ему угрозы», — подчеркнул министр.

Напомним, аналитики из Китая и России считают, что по мере «охлаждения» американо-китайских отношений, сотрудничество между Москвой и Пекином будет только развиваться. В качестве приоритетных сфер для наращивания партнерства названы энергетика и торговля сельскохозяйственной продукцией.

Авторы доклада «Российско-китайский диалог: модель 2020» из китайского и российского институтов подчеркнули, что американцы сейчас вместо противодействия терроризму начали активно соперничать с Россией и КНР. Эксперты отметили, что Штаты расценивают эти два государства в качестве стратегических соперников и применяют в отношении них различные способы сдерживания.

По мнению аналитиков, конфронтация между Пекином и Вашингтоном нарастает в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американцы будут стараться наращивать отношения с Индией, в таком альянсе не заинтересованы РФ и КНР. Для России, в частности, это грозит возможными сложностями в отношениях с Индией.