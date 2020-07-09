Карасев: Европа поняла, что Украина — настоящий и безумный агрессор

Ситуация с отношением в Европе к Украине последние месяцы сильно поменялась. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог Владимир Карасев.
Франция смеется над Украиной
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем Киев пугает украинцев «вторжением» России. Неаль напомнил, что в конце июня заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар заявил об угрозе нападения РФ во время учений. Потом главнокомандующий украинских ВМС Алексей Неижпапа рассказал о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией в Черном море.
Журналист уверен, что сценарии, которые описывает Киев, «еще более сумасшедшие, чем названные причины нападения». Так, например, украинские власти были уверены, что боевые действия начнутся из-за поправок в Конституцию РФ, которые были поддержаны большинством россиян, или из-за проблем с водой в Крыму, которые уже практически решены.
«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль, обращая внимание, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях России.
Кроме того, журналист скептически отнесся и к угрозам Киева, который заявляет, что новые ракеты «Нептун» могут ударить по Крыму. Неаль напомнил, что у России серьезные противоракетные системы.
«Россия не собирается вторгаться в соседнюю страну, и, в отличие от ряда западных коллег, российские лидеры не хотят устраивать бомбардировки и военные операции в других государствах», — подчеркнул Неаль.
Украина стала посмешищем
Как отметил Владимир Карасев, безумцы руководят Украиной. Это действительно так. И тот факт, что об этом заговорили западные журналисты, говорит о многом.
«Ситуация с отношением в Европе к Украине последние месяцы сильно поменялась. Если раньше Украину считали «бедной и несчастной жертвой агрессии», то теперь европейцы поняли, что Украина далеко не жертва. Она самый настоящий и безумный агрессор. Европе не нужно под боком опасное, конфликтное и ненадежное недогосударство», — уверен Владимир Карасев.
По мнению политолога, заявления высшего руководства Украины вызывают у западных соседей неприязнь и отвращение. Поэтому неудивительно, что слова о «русской угрозе», которую, как мантру, повторяют Украина, Прибалтика, Польша и прочие страны, «иначе как бредом сумасшедшего» не назвать».
«Официальный Киев пытается спастись от банкротства страны. 17 миллиардов долларов, которые нужно вернуть этой осенью большим дядям из МВФ, президенту Украины Владимиру Зеленскому взять неоткуда. Все в стране уже разграблено. Украине остается кричать об угрозе с Востока и цинично продолжать убивать население Донбасса. Запад понимает, что украинский гнойник может лопнуть и заразить саму Европу. Поэтому уже сейчас идут разговоры о том, что делать с самым бесполезным государством», — заключил Владимир Карасев.