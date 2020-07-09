Карасев: Европа поняла, что Украина — настоящий и безумный агрессор

Ситуация с отношением в Европе к Украине последние месяцы сильно поменялась. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог Владимир Карасев.

Франция смеется над Украиной

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем Киев пугает украинцев «вторжением» России. Неаль напомнил, что в конце июня заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар заявил об угрозе нападения РФ во время учений. Потом главнокомандующий украинских ВМС Алексей Неижпапа рассказал о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией в Черном море.

Журналист уверен, что сценарии, которые описывает Киев, «еще более сумасшедшие, чем названные причины нападения». Так, например, украинские власти были уверены, что боевые действия начнутся из-за поправок в Конституцию РФ, которые были поддержаны большинством россиян, или из-за проблем с водой в Крыму, которые уже практически решены.

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль, обращая внимание, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях России.

Кроме того, журналист скептически отнесся и к угрозам Киева, который заявляет, что новые ракеты «Нептун» могут ударить по Крыму. Неаль напомнил, что у России серьезные противоракетные системы.

«Россия не собирается вторгаться в соседнюю страну, и, в отличие от ряда западных коллег, российские лидеры не хотят устраивать бомбардировки и военные операции в других государствах», — подчеркнул Неаль.

Украина стала посмешищем

Как отметил Владимир Карасев, безумцы руководят Украиной. Это действительно так. И тот факт, что об этом заговорили западные журналисты, говорит о многом.

«Ситуация с отношением в Европе к Украине последние месяцы сильно поменялась. Если раньше Украину считали «бедной и несчастной жертвой агрессии», то теперь европейцы поняли, что Украина далеко не жертва. Она самый настоящий и безумный агрессор. Европе не нужно под боком опасное, конфликтное и ненадежное недогосударство», — уверен Владимир Карасев.

По мнению политолога, заявления высшего руководства Украины вызывают у западных соседей неприязнь и отвращение. Поэтому неудивительно, что слова о «русской угрозе», которую, как мантру, повторяют Украина, Прибалтика, Польша и прочие страны, «иначе как бредом сумасшедшего» не назвать».