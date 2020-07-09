Закрутившая роман с Авербухом Арзамасова показала романтическое видео с пляжа

Москва, 9 июля. Актриса Лиза Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», выложила романтическое видео с набережной. Эта публикация стала первой после подтвержденного романа 25-летней артистки с 46-летним фигуристом Ильей Авербухом.

Звезда «Папиных дочек» встретила закат на пляже под нежную композицию Promise британского певца Бена Ховарда и поделилась этим моментом в своем Instagram.

На кадрах она в замедленной съемке взмахивает белым платком на фоне оранжево-фиолетового неба. Сама актриса также одета в белое, выделяются в ее образе только красные туфли с тонким ремешком на щиколотке.

Как отмечает Nation News, Арзамасова опубликовала видео 8 июля. Днем ранее Авербух в интервью «Пятому каналу» признался, что встречается с актрисой.

«Видеть вас рада, для глаз вы услада, не оторвать взгляда от вашего наряда», — прокомментировала пост Арзамасовой _amina_1812. «В этой фотографии много счастья и романтики. Музыка очень красивая. Надеюсь, что у всех будет такой же день. Хорошего дня», — написала girl_2004_dasha. «Какая вы женственная. Нет слов. Красивое видео получилось», — поделилась мнением anner_96. «Когда тебя переполняет счастье», — заметил erokhin1947.

Один из подписчиков поинтересовался, не является ли белый наряд намеком на скорое замужество. Но его вопрос остался без ответа.

Недавно в СМИ появились фотографии со свидания Авербуха и Арзамасовой. Пару заметили на летней веранде одного из прибрежных ресторанов. В кадр попали нежные прикосновения спортсмена к актрисе. Позднее фигурист официально подтвердил, что связан с девушкой романтическими отношениями.

К роману пары с существенной разницей в возрасте в обществе отнеслись по-разному, многие осудили отношения звезд и усомнились в серьезности их намерений.

Коллега Арзамасовой по сцене выразил уверенность в том, что в ее с Авербухом случае не будет ситуации «погуляют и разбегутся», поскольку звезда «Папиных дочек» воспитана в строгих правилах, пишет портал «Дни.ру».