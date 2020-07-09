«Трезвая Россия» предложила запретить продажу спиртного в вагонах-ресторанах

Москва, 9 июля. Член Общественной палаты и глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу спиртных напитков в вагонах-ресторанах. Письмо с соответствующей инициативой он направил главе Минтранса РФ Евгению Дитриху.

Хамзаев отметил, что сейчас правила запрещают употребление алкоголя в поездах, при этом существует исключение для вагонов-ресторанов — здесь можно продавать спиртные напитки крепостью до 16,5%. По словам автора инициативы, в связи с этим возникают неприятные ситуации, когда гости вагонов-ресторанов устраивают пьяные дебоши, а иногда даже применяют силу.

«В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции», — приводит выдержку из письма главы «Трезвой России» RT.

Также Хамзаев призвал усилить контроль за пассажирами, которые покупают алкоголь заранее и проносят спиртное с собой в поезда. Кроме того, член ОП предложил на два года лишать права проезда в поездах тех, кто дважды в течение календарного года попался на распитии спиртного в железнодорожном транспорте.

Ранее Султан Хамзаев предложил создать специальные вытрезвители для пьяных правонарушителей. По мнению главы «Трезвой России», это поможет обеспечить безопасность как самого гражданина в состоянии алкогольного опьянения, так и тех, кто его окружает.