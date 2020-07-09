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Французская модель порадовала фанатов снимками в прозрачном белье

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Французская модель порадовала фанатов снимками в прозрачном бельеПариж, 9 июля. Матильда Танто опубликовала два снимка в просвечивающем белье с неоновыми строчками на радость подписчиков. Откровенные фото появились в ее Instagram.

В провокационном комплекте от бренда Fashion Nova девушка снялась в непринужденной позе у бассейна, хотя наряд не является купальным. Белье оформлено принтом в виде сердец и бантами. Модель не стала дополнять образ аксессуарами, а лишь собрала волосы в небрежный пучок и продемонстрировала изящное тату в области таза.

«Здесь вы можете увидеть меня, улыбку, маленький бокал вина, невероятный вид и моих друзей, которые занимаются своей тренировкой», — написала она в посте.

Французская модель порадовала фанатов снимками в прозрачном бельеФолловеры щедро оценили публикацию лайками, поставив ей более миллиона отметок «мне нравится», а также оставили под постом множество лестных комментариев. Они восхитились фигурой и красотой девушки и ее нарядом.

«Ты такая красивая», — написала arisujp.

«Блестящая», — восхитился pabloescolars.

«О Боже, как вы совершенна и прекрасна», — прокомментировал _nico_2069.

«Вау, у тебя потрясающая фигура», — оценил riyad.01.

Ранее 25-летняя французская модель выложила пикантное фото в белоснежной постели. Она сфотографировалась обнаженной, прикрыв интимные части тела одеялом. Цвет белья выгодно подчеркнул ее загар и выдающиеся формы, и публикация привела фанатов в восторг. В описании к посту Танто пожаловалась на 35-градусную жару.

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Источник: Instagram
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