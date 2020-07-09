В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров

Москва, 8 июля. В России обещанная пенсионерам выплата в 12,7 тысячи рублей будет единовременной, ее получат порядка 1,5 миллиона россиян. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Как уточнил специалист, в этой доплате ничего необычного нет. Он напомнил, что выплата выдается в рамках программы накопительного пенсионного страхования.

Как пишет «Экономика сегодня», есть определенное правило, согласно которому, как только на счету россиянина накапливается минимальная сумма, ее можно получить либо единовременно, либо частями, выплачиваемыми периодически по определенному графику.

Напомним, упрощенный порядок оформления документов для Пенсионного фонда продлевается до конца месяца. Ранее эту меру вводили с апреля по июнь в рамках борьбы распространением коронавируса. Как подчеркнули в Пенсионном фонде России, многие услуги перевели в дистанционный формат, чтобы люди могли оформить получение выплат из дома. В частности, это касается получения пенсий по доверенности.

С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров. Таким образом, им положена индексация страховой части пенсии.

В Пенсионном фонде также уточнили, что перерасчет для неработающих пенсионеров-опекунов будет произведен с учетом всех пропущенных ими индексаций. Ожидается, что прибавку оценят 29,6 тысячи россиян.