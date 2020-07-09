Метеорологи предсказали глобальное изменение климата в ближайшие пять лет

Женева, 9 июля. Среднегодовая глобальная температура в каждые из ближайших пяти лет будет как минимум на один градус по Цельсию выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов. Такое предсказание сделали во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

По словам специалистов, через год повышение может составить 1,5 градуса. В ВМО отметили, что последние пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений.

Метеорологи в связи с этим обозначили главную задачу на данный момент — не допустить потепления более чем на два градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, а лучше не дать ему превысить 1,5 градуса.

В ВМО уточнили, что их прогноз не учитывает изменения в выбросах парниковых газов и аэрозолей в результате пандемии коронавируса нового типа. Несмотря на то, что COVID-19 негативно повлиял на мировую экономику, страны должны включить меры по борьбе с изменением климата в свои программы, констатировали метеорологи.

Ученые ранее предложили бороться с глобальным потеплением с помощью космической пыли. С такой инициативой они выступили, проанализировав сценарий Ордовикского вымирания, которое произошло около 460 миллионов лет назад и уничтожило 85% живых существ на Земле. Тогда изменение климата происходило постепенно, благодаря чему некоторые животные и растения смогли приспособиться.