Кадыров назвал виновных в убийстве чеченца в Австрии

Грозный, 9 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в убийстве чеченца в Австрии иностранные спецслужбы. По его мнению, их целью является дискредитация России.

«И Анзор из Вены [псевдоним убитого], и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой», — написал чеченский лидер в Telegram.

Кадыров убежден, что блогеров порождают сами спецслужбы, чтобы затем вызвать политический резонанс против Москвы. Он напомнил, что те, кто вышел на акции после убийства выходца из Чечни в Вене, всего месяц назад сами называли его предателем.

Напомним, 43-летний россиянин из Чечни был убит в Австрии 4 июля. По подозрению в совершении преступления были задержаны два человека.