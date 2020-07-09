Париж, 9 июля. Сценарии мифического «вторжения» России, которые выдвигает украинское руководство, «еще более сумасшедшие, чем названные причины нападения». Об этом заявил французский журналист Кристен Неаль в статье, опубликованной на AgoraVox.

Об угрозе нападения, которое якобы готовит Россия, недавно заявлял замглавы МИД Украины Василий Боднар, а затем главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. В Киеве всерьез утверждали, что агрессивные действия Москвы последуют сразу после голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — заявил Неаль.

Он подчеркнул, что Россия не намерена вторгаться на территорию соседнего государства в отличие от стран Запада, которые регулярно проводят военные операции в других странах, а угрозы украинскими ракетами «Нептун» бессмысленны, так как у России есть надежные системы ПРО, а ракеты «Калибр» способны преодолевать расстояние свыше 2 тыс. км и успешно поразить цель.

По мнению Неаля, украинское военное руководство, судя по его суждениям, «отбросило» более чем на век назад.