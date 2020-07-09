Французский журналист высмеял Киев за заявления о «вторжении» России

Париж, 9 июля. Сценарии мифического «вторжения» России, которые выдвигает украинское руководство, «еще более сумасшедшие, чем названные причины нападения». Об этом заявил французский журналист Кристен Неаль в статье, опубликованной на AgoraVox.
Об угрозе нападения, которое якобы готовит Россия, недавно заявлял замглавы МИД Украины Василий Боднар, а затем главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. В Киеве всерьез утверждали, что агрессивные действия Москвы последуют сразу после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — заявил Неаль.
Он подчеркнул, что Россия не намерена вторгаться на территорию соседнего государства в отличие от стран Запада, которые регулярно проводят военные операции в других странах, а угрозы украинскими ракетами «Нептун» бессмысленны, так как у России есть надежные системы ПРО, а ракеты «Калибр» способны преодолевать расстояние свыше 2 тыс. км и успешно поразить цель.
По мнению Неаля, украинское военное руководство, судя по его суждениям, «отбросило» более чем на век назад.
«Я даже не буду останавливаться на бредовом определении России как империи. Некоторые люди застряли в советских временах и не в силах понять, что современная Россия — не СССР», — пишет журналист.