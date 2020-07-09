Социальные пенсии вырастут до 10 693 рублей к 2023 году

Москва, 9 июля. В Пенсионном фонде России (ПФР) составили проект бюджета ведомства до 2023 года, предусматривающий повышение социальных пенсий.

Согласно проекту, изменение социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению распределится в ближайшие три года следующим образом: в 2021 году они могут вырасти на 1,5%, в 2022-м — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%.

По прогнозам ПФР, в среднем за три года размер таких пенсий увеличится до 10 693 рублей. Напомним, право на получение социальных пенсий имеют несколько категорий граждан России. Выплаты начисляются инвалидам, а также тем, кто потерял кормильцы. Социальные пенсии полагаются также тем, чей трудовой стаж не дотягивает до страхового.

Ранее в Минсоцразвития Московской области рассказали, кому из жителей Подмосковья положена социальная доплата к пенсии. По данным ведомства, граждане, претендующие на получение доплаты к пенсии, должны быть неработающими и иметь регистрацию в Московской области по месту жительства или пребывания. Доплата назначается жителям Подмосковья, получающим пенсию в области, но ее размер с учетом суммы материального обеспечения не должен превышать величину прожиточного минимума пенсионера.

Выплаты назначаются гражданам, получающим пенсию по старости, за выслугу лет, по инвалидности или по потере кормильца. Доплата назначается также жителям региона, потерявшим кормильца и достигшим возраста 18 лет, в случае, если они обучаются на очной форме по основным образовательным программам, до окончания обучения или достижения ими возраста 23 лет.