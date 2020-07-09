Фриске не хотела видеть Шепелева перед смертью

Москва, 9 июля. Отец Жанны Фриске Владимир рассказал, что певица перед смертью не хотела видеться со своим гражданским мужем Дмитрием Шепелевым.

Новые подробности из жизни Фриске ее отец рассказал в день рождения певицы — 8 июля ей исполнилось бы 46 лет. Владимир сообщил, что в последние дни своей жизни его дочь лишилась голоса и злилась, если Шепелев приходил ее навещать.

«Последнее время Жанна не хотела с ним видеться. И даже когда уже не могла говорить, обычно злилась, что он пришел. Жанна очень любила маму и папу. А Шепелев говорил окружающим, что все наоборот. Не проходило ни дня, чтобы Жанна не вспомнила родителей и не позвонила бы», — приводит его слова «Телепрограмма».

Отец знаменитости признался, что с каждым годом все сильнее чувствует боль от потери, но часто видит дочку во сне. По его словам, она всегда приходит к нему в хорошем настроении.

Жанна Фриске узнала о своей болезни в 2013 году. Спустя несколько месяцев близкие артистки сообщили журналистам, что у нее неоперабельная опухоль головного мозга. Певица лечилась в США, Латвии и Китае, а свои последние дни провела в Москве. Фриске скончалась 15 июня 2015 года в своем доме в подмосковной Балашихе. Ее похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

По словам Владимира Фриске, в данный момент в пяти российских городах продолжает работать фонд имени Жанны Фриске «Я рядом», который занимается оказанием помощи тяжело больным людям, в том числе детям.