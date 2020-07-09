На Сахалине мужчина устроил взрыв в жилом доме после ссоры с женой

Южно-Сахалинск, 9 июля. Житель Южно-Сахалинска после ссоры с женой взорвал кислородный баллон в подвале многоквартирного дома.

Инцидент произошел в ночь на четверг. В результате взрыва в подвале жилого дома частично разрушено перекрытие между подвальным помещением и первым этажом. Спасатели эвакуировали из здания 23 жильцов, в том числе троих детей и четырех пожилых людей. Единственным пострадавшим стал мужчина, находившийся рядом с баллоном в момент взрыва, его госпитализировали.

«Единственный пострадавший находится в реанимации, уже дал показания правоохранительным органам. По данным следствия, мужчина поссорился с женой. В подвале он хранил несколько баллонов с газом, один из которых он открыл», — сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Руководитель региона осмотрел поврежденный подъезд дома и поручил оценить ущерб для компенсации его жильцам. Лимаренко заявил, что квартиры в доме, где взорвался баллон, будут отремонтированы. Пока эвакуированные жильцы находятся в пункте временного размещения. Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту случившегося.