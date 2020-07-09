Директора Приморского океанариума задержали за взятку в 2 млн рублей

Владивосток, 9 июля. Директора Приморского океанариума во Владивостоке Сергея Логинова задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере.

По данным РИА Новости, он был задержан во время получения от подрядчика 2 млн рублей. Всего директор учреждения рассчитывал получить 9 млн рублей.

В пресс-службе океанариума сообщили, что Национальный научный центр морской биологии ведет работу по выявлению фактов коррупции, о подозрении в отношении Логинова правоохранителям сообщили сотрудники океанариума.