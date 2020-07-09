Лолита Милявская рассказала, как спасала дочь от коронавируса

Москва, 9 июля. Певица Лолита Милявская рассказала, как спасала свою дочь Еву от заражения коронавирусом нового типа.

Уже несколько лет Ева Милявская живет на Украине вместе с бабушкой, обстоятельства сложились так, что сама певица по политическим причинам не может посещать Киев. В интервью изданию «Дни.ру» артистка рассказала о том, как складывается жизнь ее дочери.

По словам Лолиты, Ева учится в киевском филиале Варшавского университета и успешно сдает экзамены, как раз сейчас у нее идет летняя сессия. Певица уверена, что дочка справится на «отлично».

С началом пандемии Милявская заботилась о том, чтобы ее мать и дочка оставались дома, не выходили на улицу без острой необходимости и не рисковали здоровьем. Когда друзья позвали Еву отдохнуть на даче, Лолита строго-настрого ей это запретила. Позже певица подчеркнула, что не боится беспорядочных связей, а заботится лишь о самочувствии девушки.

«Подружки звали ее на дачу, но туда я ей не позволила ехать. Боялась не оргий или пьянок, а именно за безопасность в плане коронавируса», — рассказала артистка.

Милявская отметила, что за время самоизоляции Ева серьезно подтянула знание иностранного языка — читала книги в оригинале и смотрела кино без перевода.

«Такая усидчивость у Евы была не всегда, но моя мама очень серьезно ею занималась, а потом сама дочка повзрослела и поняла, как важно иметь качественное образование», — сообщила певица.

Лолита высказала сожаление о том, что границы остаются закрытым, и они с дочкой не могут встретиться на традиционном отдыхе в Болгарии. На Украине Милявская по-прежнему в «черном списке».