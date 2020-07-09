Москва, 9 июля. Университет Джона Хопкинса сообщает, что число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 12 миллионов.

Американский университет, обрабатывающий данные федеральных и местных властей США, а также информацию, поступающую из СМИ и других открытых источников, сообщил, что число случаев COVID-19 в мире на сегодняшний день достигло 12 007 327. По его данным, от осложнений на фоне коронавирусной инфекции умерли 548 799 человек. Более 6,5 миллиона пациентов смогли победить болезнь.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ придала вспышке инфекции статус пандемии.

Лидерами по числу заразившихся граждан на данный момент являются США (3,05 миллиона), Бразилия (1,71 миллиона) и Индия (742 тысячи).