Москва, 9 июля. Член Совета Федерации Маргарита Павлова предложила внести изменения в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Соответствующее предложение она направила в Совфед и Госдуму. Сенатор указала, что несмотря на все положительные результаты вакцинации, остается небольшой процент пациентов, для которых прививка от болезни обернулась негативными последствиями. За 2019 год в России поствакцинальные осложнения наступили у 240 человек, в Челябинской области проживают семь граждан, ставших после вакцинации инвалидами.

Сейчас государство выплачивает пострадавшим от прививок по 10 тысяч рублей, ежемесячная доплата к пенсии составляет 1376 рублей 23 копейки. По мнению Павловой, этих сумм недостаточно.

«Существующие размеры пособий несоразмерны с тяжестью наступивших последствий. Люди справедливо этим возмущаются! Предлагаю серьезно увеличить суммы за поствакцинальные осложнения», — высказалась сенатор.

Павлова пересчитала суммы выплат, исходя из существующего минимального размера оплаты труда. В итоге получилось в 100 раз больше, чем действующие сейчас пособия: 1,2 миллиона в случае наступления инвалидности и 3,6 миллиона в случае смерти пациента после прививки.

«Конечно, такие суммы будут выше сумм компенсаций для пострадавших в результате природных катастроф и других трагических случайностей. Считаю это нормальным по простой причине: массовые вакцинации — часть государственной политики, значит, государство должно нести ответственность», — написала она в Facebook.

Сенатор подчеркнула, что предложенные ею изменения не вызвали возражений в Роспотребнадзоре и Минздраве РФ.