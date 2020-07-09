Экс-депутат Рады рассказала, почему Украина потеряла Крым навсегда

Киев, 9 июля. Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Украина потеряла Крым навсегда из-за действий Киева в отношении жителей полуострова.

Такое мнение Герман высказала в эфире телеканала NewsOne, рассуждая о ситуации в Донбассе. Она раскритиковала отношение украинских властей к Минским соглашениям, которые Киев не выполняет. Политик считает, что по этой причине Украина приобрела имидж государства, не считающегося со взятыми на себя обязательствами.

«С нами никто не считается. Мы уже потеряли Донбасс. Боюсь, что Донбасс на Украину не вернется. Люди берут там российские паспорта, потому что понимают, что в стране, которая для них неродная, у них больше защиты и уверенности в завтрашнем дне. Так же и крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару, в то государство, которое своим людям, считая Крым своим, считая крымчан соотечественниками, не даст им воды», — сказала Герман.

Экс-депутат напомнила, что в украинских селах у колодцев всегда стояла кружка, чтобы любой жаждущий прохожий мог выпить воды. Она подчеркнула, что украинские власти «кричат на каждом шагу» о том, что считают Крым своей территорией и не дают воды жителям полуострова.

Ранее большая часть потребностей Крыма в водоснабжении обеспечивалась через Северо-Крымский канал, идущий к полуострову от Днепра. После 2014 года подача воды в регион была прекращена Украиной в одностороннем порядке. Полуостров обеспечивался водой за счет существующих естественных водохранилищ и бурения скважин.

Крым вошел в состав РФ по результатам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым собственной временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма с Российской Федерацией прошло согласно волеизъявлению народа, в полном соответствии с международным законодательством и уставом ООН. Президент России Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма закрытым окончательно.