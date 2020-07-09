Работающим пенсионерам прибавят пенсию в августе

Москва, 9 июля. Выплаты работающим пенсионерам и получателям накопительных пенсий будут увеличены в августе нынешнего года.

Начисление новых льгот начнется с 1 августа, оно коснется только пенсионеров старше 75 лет. Ранее увеличение пенсий полагалось лишь тему, кому исполнилось 80.

Для работающих пенсионеров предусмотрен перерасчет пенсий с учетом пенсионных баллов, накопленных за прошлый год. Из стоимость составляет 93 рубля за один балл. Для повышения пенсии можно использовать до трех накопленных баллов, максимальная прибавка таким образом составит 279 рублей.

Помимо пенсионеров, предусмотрены льготы и пособия для других категорий населения. Так, продолжается выплата единовременных «детских» пособий в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Беременные жены военнослужащих, находящихся в рядах Вооруженных сил по призыву, могут получить единовременную денежную помощь в размере 28,5 тысячи рублей.

На финансовую поддержку могут рассчитывать также самозанятые граждане, в том числе пенсионеры, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели. В августе им полагается единовременная выплата в объеме одного минимального размера оплаты труда, то есть 12 130 рубля.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы предложили законодательно предусмотреть выплату в размере пяти тысяч рублей ежемесячно всем гражданам РФ, достигшим возраста 75 лет.