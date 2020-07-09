СК опубликовал видео задержания губернатора Фургала

Москва, 9 июля. Следственный комитет РФ опубликовал оперативное видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации покушений на предпринимателей.

На кадрах размещенного на Youtube ролика видно, как сотрудники Следственного комитета и ФСБ задерживают Фургала, который в этот момент находился в автомобиле. После того, как на губернатора надевают наручники, он что-то говорит оперативникам, но звуковая дорожка видео удалена, поэтому остается непонятным, как именно он отреагировал на происходящее.

Ранее стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Фургала, его подозревают в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

Фургал был задержан в рамках расследования в отношении организованной преступной группы, причастной к совершению особо тяжких преступлений против предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004-2005 годах.

В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, следствие намерено обратиться в суд для избрания меры пресечения.

В рамках расследования уголовного дела кроме Фургала ранее были арестованы четверо участников организованной группы. Проверяется их причастность к совершению других тяжких преступлений.