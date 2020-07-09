Труп, примотанный к дереву скотчем, нашли в Тульской области

Тула, 9 июля. Труп 32-летнего мужчины, примотанный скотчем к дереву, был обнаружен в Тульской области. Об этом сообщается в региональном управлении Следственного комитета.

Отмечается, что на теле были найдены признаки насильственной смерти. Сам труп нашли неподалеку от Богородицка; он был примотан скотчем к дереву.

«В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и допрашиваются свидетели произошедшего», — сообщили в Следственном комитете.

Сейчас по факту находки уже возбуждено уголовное дело, пишет газета «Известия».

Напомним, что ранее сообщалось о том, как полиция задержала жительницу Астраханской области по подозрению в убийстве своего 12-летнего сына. Семейная пара обратилась в полицию с заявлением о пропаже их сына. Они сообщили правоохранителям, что ребенок ушел из дома в школу и не вернулся. По версии следствия, ребенок вернулся домой утром следующего дня, однако в ходе ссоры мать ударила его гантелей по голове, мальчик скончался на месте. Позже тело ребенка было найдено в подвале дома его старшего брата, останки были залиты бетоном.