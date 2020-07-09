Киркоров признался Галкину в краже

Москва, 9 июля. Народный артист РФ Филипп Киркоров в онлайн-шоу Максима Галкина «Музыкалити» признался, что однажды совершил кражу.

Во время шоу Галкину удалось вывести Киркорова на смелое признание. Ведущий поинтересовался у артиста, приходилось ли ему воровать в своей жизни. Неожиданно певец признался, что действительно такой случай был.

По его словам, история произошла очень давно за границей, в аэропорту Сингапура.

«Я очень хотел золотой фломастер в сингапурском аэропорту 32 года назад, когда мы летели в Австралию. Он мне нужен был для автографов. Тогда еще не было этих свистулек в магазинах, а фломастер очень уж хотелось», — рассказал артист.

Поп-король России объяснил, что преступление было проявлением его юношеского максимализма.

Ранее сообщалось, что фото певицы Анастасии Стоцкой со своим сыном Александром породило активную дискуссию в Сети. Поклонники заметили, что подросший мальчик удивительно похож на Киркорова.

Но еще более удивительным оказалось сходство Саши с наследником поп-исполнителя Мартином. На совместном фото Мартин и Александр выглядят как родные братья. У них одинаковый цвет волос и даже прически.

Тема сходства ребенка Стоцкой с Киркоровым обсуждается не впервые. В Сети давно ходят слухи об этом. Однако стоит помнить, что сын «короля эстрады» родился от суррогатной матери, а Стоцкая давно замужем за респектабельным бизнесменом.