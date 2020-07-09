Шнуров оскорбил Стаса Михайлова

Москва, 9 июля. Исполнитель Сергей Шнуров раскритиковал внешний вид певца Стаса Михайлова, заявив, что у того «ботоксное лицо».

Шнуров в сатирическом стихотворении прокомментировал решение многих артистов российской эстрады выступить в поддержку поправок к Конституции РФ. В том числе, досталось и Стасу Михайлову, который за две недели до голосования обратился к подписчикам с призывом «взять на себя ответственность за свою жизнь и сделать выбор!».

Позиция Михайлова не понравилась Шнурову, поэтому он сознательно оскорбил его, заявив, что у Михайлова – «ботоксное лицо». Стоит отметить, что Михайлов не вел никакой политической агитации, а даже сам подчеркивал, что призывает голосовать «за» или «против». Это не помешало Шнурову «проехаться» по всем российским звездам, включая Михайлова.

«Если мне они предложат даже водки, то, я, непременно, брошу пить», — завершил свое стихотворение Шнуров.

В марте прошлого года Шнуров сообщил своим подписчикам в Instagram о том, что тур его группы в этом году станет прощальным. Чуть позже он объяснил, что «Ленинград» был создан как ответ на происходящее в стране. Музыкант пояснил, что многие заявляли о скатывании в 90-е, а также об эпохе застоя. Однако теперь, по мнению Шнурова, эпоха застоя страны подошла к концу, а значит, и группировка должна прекратить свое существование.

В феврале Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста, передавал RT. В конце июня стало известно, что музыкант назначен на пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI.