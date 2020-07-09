Эксперты назвали самый мощный смартфон в мире

Москва, 9 июля. Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu озвучили рейтинг самых мощных смартфонов июня. Абсолютным лидером стал китайский флагман Oppo Find X2 Pro с результатом 609 тыс. баллов.

Лидер рейтинга официально в России не продается. На AliExpress смартфон можно приобрести минимум за 66 тыс. рублей. Телефон стал единственным продуктом с оценкой более 600 тыс. в рейтинге.

Find X2 Pro оснащен экраном с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц. В этом телефоне используется перфорированный дисплей, но общее качество этого экрана можно считать лучшим из всех доступных на рынке мобильных телефонов, заявляют эксперты.

На второй строчке расположился One Plus 8 Pro, уступивший Find X2 Pro лишь 10 тыс. баллов.

Третий продукт рейтинга — Redmi K30 Pro 6 + 128G, со средним баллом 587 493. В прошлом месяце он был на второй строчке.

В десятку также попали Mi 10 Pro, iQOO 3, One Plus 8, Poco F2 Pro, Mi 10, Galaxy S20 Ultra 5G и Galaxy S20 + 5G.

Ранее директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский сообщил, что мошенники нашли новый способ незаконного заработка на продаже смартфонов. В новой схеме используется программа Samsung Upgrade. В рамках данной программы можно пользоваться гаджетом в течение года за небольшую ежемесячную плату, а затем либо обменять устройство на новое, либо выкупить смартфон, заплатив остаток стоимости. Оформление такой подписки происходит онлайн.

Мошенники же оформляют программу Samsung Upgrade на подставных лиц. После получения гаджетов организаторы перепродают их ничего не подозревающим покупателям.