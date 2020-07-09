Совбез ООН отклонил резолюцию РФ по доставке гумпомощи в Сирию

Нью-Йорк, 9 июля. Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции России по доставке гуманитарной помощи в Сирию.

Суть предложенной РФ резолюции состояла в том, чтобы оставить один пограничный переход для доставки гумпомощи на сирийской границе. Как сообщил председатель СБ ООН, постпред ФРГ Кристоф Хойсген, против резолюции высказались семеро членов Совбеза.

«За резолюцию проголосовали четыре члена Совета Безопасности, против — семь, воздержались — четыре. Резолюция не принята, так как не набрала необходимого количества голосов», — рассказал Хойсген.

Для принятия резолюции необходимо было набрать девять голосов из 15.

Напомним, накануне Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о трансграничной помощи Сирии. РФ и КНР выступили против продления поставок гумпомощи напрямую через турецкую границу. Вместо этого Россия предложила Совету Безопасности ООН свой проект резолюции, в котором предусматривается поставка помощи через один контрольно-пропускной пункт вместо двух.

В проекте российской резолюции отмечено, что Совбез ООН выражает обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии, в частности — в связи с негативным воздействием мер принуждения в отношении Дамаска, что ставит под угрозу доступ Сирийской Арабской Республики к медикаментам и медпомощи, необходимым для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Россия неоднократно выступала за сокращение количества КПП на пути поставок гумпомощи — через них помощь Сирии поступает «в обход» Дамаска и зачастую оседает у джихадистов, не доходя до сирийского народа.