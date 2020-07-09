Фанаты устроили праздничный салют в честь победы «Зенита» в чемпионате России

Санкт-Петербург, 9 июля. Фанаты петербургского «Зенита» организовали для своей команды настоящее шоу, устроив праздничный фейерверк в честь победы клуба в чемпионате России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Зенит» сегодня провел домашний матч, в котором победил «Сочи» со счетом 2:1. Первый гол забили гости на пятой минуте (Антон Заболотный), но затем петербуржцы отыгрались на 33-й (Малком) и 77-й минутах (Сердар Азмун). По окончанию игры, петербургской команде вручили чемпионский кубок.

Фанаты устроили для своей команды праздничный салют с кораблей в акватории Невы. Кроме того, болельщики зажигали файеры на Дворцовом и Биржевом мостах, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Напомним, что «Зенит» после победы над «Краснодаром» во второй раз подряд завоевал титул чемпиона. Всего на счету у футбольного клуба семь таких кубков, если считать победу в чемпионате СССР 1984 года.