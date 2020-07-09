حصاد أخبار سوريا 8 يوليو: مقتل عشرة أشخاص في هجوم إرهابي في تل أبيض ، تم تفجير منزل القائد الميداني لحراس الدين في إدلب

سوريا ، 8 يوليو. مقتل عشرة أشخاص في هجوم إرهابي في تل أبيض ، تم تفجير منزل القائد الميداني لحورس الدين في إدلب.

ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة تل أبيض السورية كانوا 10 أشخاص

عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في الهجوم الإرهابي في مدينة تل أبيض الحدودية في المنطقة الأمنية التي أنشأتها تركيا في شمال سوريا.

انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مقرات جماعة الجبهة الشامية ، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل. ومن بين الضحايا أطفال. واتهم ممثلو جماعة الجبهة الشامية كتيبة فيلق المجد بالهجوم وحاصروا ثكناتهم. وهناك اشتباكات بين التشكيلات مع استخدام الأسلحة الثقيلة.

أطلق الإرهابيون النار على بلدات في حلب واللاذقية

تعرضت عدة بلدات في محافظتي حلب واللاذقية لإطلاق نار من قبل مسلحي منظمة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا). أعلن ذلك يوم الثلاثاء رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا اللواء ألكسندر شيرشيربيتسكي.

هجومين على قرية ميزناز ،وهجومين على قرية أورم الكبرى ، قصف واحد على منطقة الطلحيه ، قصف لقرية بسرطون في محافظة حلب ، قصف لقرية رشا ،وقصفعلى قرية جب الزعرور في محافظة اللاذقية " - جاء ذلك في بيان لمركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة.

تم تفجير منزل القائد الميداني لجماعة حراس الدين في إدلب

يواصل مسلحو منظمة هيئة تحرير الشام الإرهابية (المحظورة في الاتحاد الروسي) القضاء على المنافسين. ليلا في قرية الفوعة، قتل القائد الميداني لتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا) القائد الميداني لجماعة خراس الدين محمد أبو خالد التركي.

لقد قتل بقنبلة محلية الصنع في منزله وكان القائد الميداني مسؤولا عن توريد الأسلحة. وبعد الانفجاراقتحم مسلحو هيئة تحرير الشام المنزل ونهبوه ، أخذوا كل شيء ذي قيمة لم يدمره الانفجار. ونشر نشطاء إعلاميون من هيئة تحرير الشام نسخة مختلفة من الحادث على الشبكات الاجتماعية وادعوا أن الذخيرة انفجرت في منزل الرجل بسبب خطأ في تخزينها.

طالب المسلحون بـ 18 مليون من أجل الرهائن في السويداء

قامت مجموعة من المسلحين المجهولين في غرب السويداء باختطاف شابين من قرية المجدل ,مرهف داوود منذر وشادي العطواني. وقع الحادث بالقرب من الحواجز العسكرية للجيش السوري. وفيما بعد تلقت عائلة العطواني طلب فدية بقيمة 18 مليون ليرة سورية.