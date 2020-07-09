Губернатора Хабаровского края подозревают в организации покушений на бизнесменов

Москва, 9 июля. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, его подозревают в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

Фургал задержан сотрудниками Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ в рамках расследования в отношении организованной преступной группы, причастной к совершению особо тяжких преступлений против предпринимателей, совершенных на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004-2005 годах.

По версии следствия, чиновник может быть причастен к организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие намерено обратиться в суд для избрания меры пресечения.

В рамках расследования уголовного дела кроме Фургала ранее были арестованы четверо участников организованной группы. Проверяется их причастность к совершению других тяжких преступлений.