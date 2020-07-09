Минздрав одобрил третий российский препарат для лечения коронавируса

Москва, 9 июля. Разработанный компанией «Р-Фарм» препарат от COVID-19 «Коронавир» получил одобрение Минздрава РФ.

Данное лекарство стало третьим одобренным российским препаратом после «Авифавира» производства РФПИ и «ХимРар» и «Арепливира» компании «Промомед».

Согласно инструкции по применению, «Коронавир» применяется только при госпитализации в стационар. Он противопоказан беременным, кормящим и людям с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью.

Препарат зарегистрировали по процедуре, предусмотренной в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС. Это означает, что инструкцию к нему составили при ограниченном объеме клинических данных, ее будут расширять по мере поступления новой информации.

«Коронавир» является одним из первых в России и мире препаратов, который борется не с осложнениями, вызываемыми SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом. Препарат ингибирует вирусную РНК-полимеразу, участвующую в репликации вируса», — говорится в сообщении компании-производителя.

Ранее в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что сегодня углубленная работа ведется по 17 перспективным вакцинам от коронавируса нового типа. При этом министр подчеркнул, что каждый житель России сможет самостоятельно решить, будет ли он прививаться против COVID-19. По его словам, вакцинация будет добровольной.

Согласно обновленным данным ВОЗ, общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции превысило 11,6 миллиона, количество летальных исходов составило 539 906. По числу заражений среди государств лидируют США, Бразилия и Индия. В Северной и Южной Америке заболели в общей сложности более шести миллионов человек, в Европе зарегистрировано более 2,827 миллиона случаев коронавируса.