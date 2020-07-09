Лолита возбудилась от фото Лободы в купальнике

Москва, 9 июля. Певица Лолита Милявская призналась, что нашла возбуждающей фотографию своей коллеги Светланы Лободы, которую та опубликовала в Instagram.

Лобода опубликовала видео, на котором она позирует среди пальм. Поклонники певицы оценили ее стройную фигуру и ровный загар. Не осталась равнодушной и Лолита, которая оставила под снимком короткий комментарий.

«Возбуждение», — написала Лолита.

Сама Лобода прокомментировала возможность выбраться на море, написав, что ее мечты воплотились в реальность.

Отметим, что Светлана Лобода регулярно радует подписчиков откровенными снимками. Например, ранее певица сфотографировалась в ванной комнате в нижнем белье, при этом в роли фотографа выступила дочь артистки. Так поп-звезда доказала, что стала одной из тех, кому удалось сохранить фигуру в непростых условиях пандемии: она сфотографировалась в комплекте нижнего белья модного бренда, позволяющем рассмотреть ее тело.

В свою очередь, Лолита Милявская в прошлом месяце сменила образ и рассказала о своем «романе». Она опубликовала видеоролик в своем микроблоге. Исполнительница отказалась от длинных волос в пользу стрижки каре. Милявская призналась, что у нее новая любовь, на этот раз — «до гроба». Лолита с иронией добавила, что подобно Ольге Бузовой будет спрашивать мнение подписчиков о своем внешнем виде.