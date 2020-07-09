Стала известна причина госпитализации Дмитрия Колдуна

Минск, 9 июля. Певец Дмитрий Колдун попал в больницу в Минске с признаками интоксикации «неясного генеза», результаты теста на коронавирус у артиста отрицательные.

О госпитализации певца сообщил Минздрав Белоруссии, отвечая на «многочисленные запросы от поклонников творчества Дмитрия Колдуна».

«Он действительно был госпитализирован в шестую больницу Минска с признаками выраженной интоксикации неясного генеза. В стационаре ему был проведен комплекс диагностических мероприятий с целью исключения, в том числе, вирусной пневмонии», — рассказали в министерстве.

Сообщается, что накануне у Колдуна поднялась температура и ухудшилось самочувствие, после чего артист решил сдать анализ на COVID-19. В больнице ему сделали экспресс-тест, показавший неоднозначный результат, после чего певца отправили на ПЦР-диагностику.

Врачи исключили диагноз «пневмония», второй анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Если состояние Колдуна не ухудшится, в ближайшее время его выпишут из стационара.

«Состояние Дмитрия стабильное. Пациент планируется к выписке на дальнейшее лечение в амбулаторных условиях. Окончательный диагноз будет выставлен по результатам лабораторных исследований», — сообщили в пресс-службе белорусского Минздрава.

В декабре прошлого года власти Китая сообщили о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. В марте Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.