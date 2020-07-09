Россия ответит на выход США из ДОН

Вашингтон, 9 июля. Минобороны РФ и другие заинтересованные ведомства предпримут необходимые шаги в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН), заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат напомнил, что после выхода США из ДОН у России «не будет возможностей видеть, что происходит на территории Соединенных Штатов».

«Я хочу сказать, что это очень серьезный шаг со стороны США. И я уверен, что министр обороны и другие заинтересованные ведомства предпримут в конечном счете необходимые шаги, чтобы защитить национальные интересы нашей родины», — подчеркнул Антонов.

Действия американской стороны по выходу из ДОН дипломат назвал контрпродуктивными. Он упрекнул Вашингтон в отсутствии политической воли, которая помогла бы «найти приемлемый для обеих сторон вариант».

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году с целью укрепить доверие в Европе после холодной войны. Его участниками являются Россия, большинство стран НАТО, Украина и ряд других государств. Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

На данный момент США постепенно разрывают все соглашения, связанные с контролем вооружений. Вполне возможно, что не будет продлен и СНВ-3, так как ранее Вашингтон отказался даже от участия в ДОН. При этом российская сторона отмечала, что Москва не собирается уговаривать США не отказываться от Договора.