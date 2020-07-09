Мисмари разоблачил ННК, работающую в интересах Турции

Бенгази, 9 июля. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари рассказал, с чем связаны заявления главы ННК, работающего в интересах Турции.

«Турция стремится оккупировать Ливию, как оккупировала Кипр. Это колонизация, агрессия и оккупация. Мы порицаем и называем ошибочными действия арабов, которые воюют с турками ради захвата ливийских богатств», — заявил Мисмари.

Представитель ЛНА обратил внимание на тот факт, что «в последние дни очень много разговоров было о нефти и о базирующейся в Триполи Национальной нефтегазовой корпорации (ННК)». Негодование Мисмари вызвало безосновательное заявление главы ННК об иностранцах и ЧВК «Вагнер», якобы находившихся в аэропорту и нефтеналивном порту ас-Сидра.

«Я надеюсь, что господин глава ННК расскажет о преступных группировках на нефтеналивных станциях аз-Завии и других нефтяных объектах Западного региона. Там находится Абу Убейда, один из главарей ИГ1 (запрещенная в РФ группировка) в Ливии, который держит ее под контролем. Но ННК никогда не объявляла о тех силах, которые находятся на этой станции в аз-Завии. Это все проплаченная пропаганда с целью давления на ЛНА», — подчеркнул Мисмари.

Он напомнил, что в 2012, 2013 и в 2014 годах «нефть была полностью перекрыта», при этом никакого финансового кризиса в то время не было.

«Почему же сейчас создан этот кризис, в котором участвует глава ННК? Потому что Турция хочет денег. Любой динар, любой доллар, который попадает в Центральный банк, сразу уходит в Анкару. Миллионы ливийских средств похищаются Анкарой. И если мы и дальше будем молчать и ничего не делать, то суверенитет Ливии также отправится в Анкару», — отметил он.

Мисмари назвал лживыми заявления о присутствии ЧВК «Вагнер» на нефтяных месторождениях.

«Эти слова абсолютно лишены какой-либо правды. Я не буду вступаться за российское государство, чей представитель в ООН уже и сам опроверг наличие хотя бы одного своего военнослужащего на ливийской территории», — подчеркнул он.

Напомним, аффилированная с бандитскими группировками в Триполи ННК ранее распространяла вброс о якобы попытке захвата крупнейшего ливийского месторождения нефти Аш-Шарара бойцами ЧВК «Вагнер». Однако корпорация, работающая на террористический режим, так и не предоставила никаких доказательств в пользу этих заявлений. Более того, сотрудник данного нефтедобывающего объекта опроверг фейк Национальной нефтегазовой корпорации, отметив, что работа на месторождении проходит в штатном режиме.

1 Организация запрещена на территории РФ.