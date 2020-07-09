Представитель ЛНА рассказал о планах Турции захватить Ливию

Каир, 9 июля. Турция не оставляет попыток захватить Ливию, ее силы уже полностью взяли под контроль запад страны, сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари в интервью Sky News.

По его словам, турецкие силы удерживают значительный регион на западе Ливии от Мисураты и до Триполи, Аз-Завии и Аль Ватыи. Кроме того, Турция оказывает активную помощь преступным группировкам на юге Триполи. Анкара непрерывно перебрасывает туда новые силы и вооружение – по словам Мисмари, турецкие грузовые суда с оружием и техникой идут берегам страны одно за другим. Он назвал происходящее войной между ливийским народом и турецким агрессором.

Также он рассказал, что Турция перебрасывает силы из лагерей, расположенных под Триполи на восток Мисураты. Таким образом, Анкара строит планы на весь район нефтяного полумесяца, а затем – на захват страны целиком, чтобы остаться в Ливии навсегда. По словам Мисмари, ЛНА ежедневно отслеживает передвижения турецких сил, которые продолжают двигаться на восток.

В то же время ЛНА остается на линии 8-6 к западу от Сирта и проводит исключительно оборонительные операции, нацеленные на предотвращение передвижения сил противника к своим позициям.

Мисмари добавил, что сейчас ЛНА готовится к нападению турецких сил и снабжаемых ими группировок на Сирт. Эта атака ожидаема, а ЛНА находится в полной боевой готовности. Командование ливийской армии уже объявило о создании бесполетной зоны, чтобы не допустить нахождения авиации противника в этом районе.

Напомним, 5 июля в Бенгази прошел многотысячный митинг против турецкой интервенции. Ливийцы приезжали из множества городов для того, чтобы открыто выразить свое мнение. Демонстрация прошла под антитурецкими лозунгами, также была выражена поддержка Палате представителей и ЛНА.