Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11,6 миллиона

Москва, 9 июля. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 11,6 миллиона, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от осложнений скончались более 539 тысяч человек.

Согласно обновленным данным ВОЗ, за минувшие сутки на планете выявлено 168 957 новых случаев коронавирусной инфекции, за 24 часа от осложнений на фоне COVID-19 умерли 4147 пациентов. Таким образом, общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции превысило 11,669 миллиона, количество летальных исходов составило 539 906.

По числу заражений среди государств лидируют США, Бразилия и Индия. В Северной и Южной Америке заболели в общей сложности более шести миллионов человек, в Европе зарегистрировано более 2,827 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Напомним, 11 марта ВОЗ придала вспышке коронавирусной инфекции статус пандемии.