В Казани огонь охватил административное здание и ангар «Казаньнефтепродукта»

Казань, 9 июля. Кровля административного здания и ангара ОАО «Татнефтепродукт» загорелись в Казани вечером в среду, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Сообщение о пожаре поступило в среду в 22.10 (время совпадает с московским). Огонь охватил складское помещение на улице Южно-Промышленная, 3, филиал «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт».

Прибывшие на место ЧП пожарные присвоили пожару ранг №3. Горела кровля одноэтажного административного здания размером 15х30 метров и пустого ангара размером 10х30 метров. Площадь пожара составила 1,2 тыс. квадратных метров, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в здании НИИ биохимии, расположенном на юго-западе Москвы, произошло возгорание. На крыше здания могли располагаться газовые баллоны, так же наблюдалось открытое горение.