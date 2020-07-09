Дзюба шуткой прокомментировал инцидент с Азмуном в раздевалке

Санкт-Петербург, 9 июня. Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба впервые прокомментировал инцидент, произошедший в раздевалке в Краснодаре, когда футболист сымитировал половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.



После награждения «Зенита» золотыми медалями на «Газпром Арене» журналист Михаил Моссаковский поинтересовался у Дзюбы, «что это было с Сердаром в раздевалке».

«Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0», — смеясь, ответил форвард.

Сцена, вызвавшая вопросы у фанатов, произошла в раздевалке «Зенита» сразу после победы над «Краснодаром». Инцидент попал на камеру, а после был размещен в социальных сетях. Судя по опубликованным кадрам, футболисты отмечают победу, в это время в кадр попадает Азмун и Дзюба. Россиянин держит своего коллегу в характерной позе, облокотив на стол с шампанским, и изображает неприличные движения.

Стоит отметить, что через мгновение к футболистам подбегает капитан «Зенита» Бранислав Иванович, который отгоняет Дзюбу с помощью дезодоранта.

Позднее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Красно-белые оскорбились и направили письмо главе комитета по этике РФС Семену Андрееву.

Отметим, Азмун является подданным Ирана, где предусмотрена смертная казнь за любые проявления нетрадиционной сексуальной ориентации. Имитация полового акта не мусульманина (в данном случае Дзюбы) с мусульманином (Азмун) также может стать достаточным основанием для вынесения смертного приговора.