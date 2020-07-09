ФСБ подтвердила, что информация в деле Сафронова имела статус секретной

Москва, 9 июля. ФСБ подтвердила, что данные, которые журналист и советник гендиректора госкорпорации Роскосмос Иван Сафронов вероятно передавал чешским спецслужбам, содержали секретную информацию. Об этом сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

«В деле есть два заключения специалистов, подтверждающие секретность переданных Сафроновым сведений. Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — маем 2020 года», — заявил адвокат.

По словам Павлова, эти заключения упомянуты в постановлении о возбуждении уголовного дела. Юрист заявил, что защита в ближайшее время попросит следствие пояснить суть дела и обосновать обвинение.

Сам адвокат ранее утверждал, что в деле его подзащитного якобы отсутствуют доказательства вины в государственной измене.

Известно, что в то время Сафронов работал журналистом в газете «Коммерсант». По данным источника Федерального агентства новостей, близкого к следствию, уголовное дело было возбуждено вчера. На сегодняшний день его объем уже составляет более 7 томов.

Напомним, Сафронов был задержан сегодня утром в Москве по делу о государственной измене. По данным ФСБ, он собирал и передавал сведения, составляющие гостайну. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. На данный момент мужчина арестован на два месяца. Обвинения ему планируют предъявить в понедельник, 13 июля.