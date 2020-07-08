Киев отказался от согласованных договоренностей по обмену в Донбассе

Москва, 8 июля. Киев отказался от договоренностей, касающихся обмена удерживаемых лиц, что существенно затормозит процесс обмена и освобождения, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

«В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц», — сообщил Грызлов по итогам заседания контактной группы, подчеркнув, что решение Киева «существенно затормозит процесс обмена и освобождения».

Полпред РФ также добавил, что представители Украины отказались от представленной ими же ранее инициативы по формированию списков.

«Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории», — заявил Грызлов.

Ситуация на востоке Украины обострилась после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Жители восточных регионов объявили о своей независимости, сформировав Луганскую и Донецкую народные республики. Киевские власти после этого начали так называемую «антитеррористическую операцию» и ввели на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования конфликта были приняты Минские соглашения, однако украинская сторона регулярно их нарушает, обстреливая мирное население Донбасса.

В середине июня Грызлов по итогам очередной встречи контактной группы рассказал, что представитель Украины в Минске заявил, что Минские соглашения носят рекомендательный характер, а значит Киеву их можно не соблюдать.