«Спартак» и «Локомотив» разошлись ничьей

Москва, 8 июля. Московские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в рамках 27-го тура Российской премьер‑лиги.

Встреча состоялась на стадионе красно-белых и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отметился нападающий Эсекель Понсе, забивший на 38-й минуте. В составе «Локомотива» голом ответил полузащитник Алексей Миранчук на 43-й минуте. Мяч в ворота он отправил с пенальти.

Отметим, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско крайне эмоционально отреагировал на назначение пенальти в ворота своих подопечных, за что получил две желтые карточки в течение одной минуты.

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Пенальти в ворота «Спартака». А Доменико Тедеско удален за споры с судьей... Алексей Миранчук точен с пенальти. 1:1.#СпартакЛокомотив – 1:1 pic.twitter.com/eQ5vdIk1E1 — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 8, 2020

По итогам матча лучшим игроком был признан форвард «Спартака» Понсе, забивший первый гол в игре.