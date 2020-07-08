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«Спартак» и «Локомотив» разошлись ничьей

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«Спартак» и «Локомотив» разошлись ничьей

Москва, 8 июля. Московские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в рамках 27-го тура Российской премьер‑лиги.

Встреча состоялась на стадионе красно-белых и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отметился нападающий Эсекель Понсе, забивший на 38-й минуте. В составе «Локомотива» голом ответил полузащитник Алексей Миранчук на 43-й минуте. Мяч в ворота он отправил с пенальти.

Отметим, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско крайне эмоционально отреагировал на назначение пенальти в ворота своих подопечных, за что получил две желтые карточки в течение одной минуты.

По итогам матча лучшим игроком был признан форвард «Спартака» Понсе, забивший первый гол в игре.

 

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