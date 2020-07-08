Пост гендиректора «Спартака» займет Газизов

Москва, 8 июля. Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве гендиректора московского «Спартака». Об этом сообщил председатель совета директоров футбольной команды Леонид Федун.

Во вторник стало известно, что гендиректор «Спартака» Томас Цорн покинул свою должность. Соответствующее решение об отставке было принято в ходе встречи с участием Федуна. Немец продержался на должности чуть больше года.

Ранее Газизов занимал должность гендиректора ФК «Уфа».

Федун сообщил РИА Новости, что с Цорном клуб расстался по-хорошему, и поблагодарил специалиста за работу.

«На этой неделе Газизов приступит к работе в качестве генерального директора», — уточнил владелец красно-белых.

Федун сообщил, что Газизов обратил на себя внимание работой на аналогичной должности в клубе «Уфа». По словам Федуна, «это клуб, который при минимальном бюджете может добиваться успеха и который ведет правильную селекционную работу».