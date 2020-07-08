Военные Венесуэлы сбили неопознанный американский самолет

Каракас, 9 июля. Неопознанный самолет с бортовым номером США был сбит венесуэльскими военными после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщает Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB).

«CEOFANB сообщает, что командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации», — говорится на странице венесуэльского командования в Twitter.

В твите также опубликованы фотографии горящего самолета, на киле которого хорошо виден номер N339AV. По данным сервиса Flightradar, это самолет Hawker 800, который находился в собственности частного лица. Он выполнял зарегистрированный полет над территорией Мексики.

Пока что данных об обстоятельствах инцидента не приводится, включая информацию о грузе или экипаже машины. Тем не менее отмечается, что такие инциденты чаще всего связаны с незаконным оборотом наркотиков. Подержанный самолет такой модели стоит около двух миллионов долларов и способен поднимать до 900 килограммов груза.

Напомним, что в прошлом месяце министерство финансов США в очередной раз расширило экономические санкции против Венесуэлы, внеся в конце прошлой недели в свои «запретные» списки трех граждан Мексики, восемь мексиканских компаний и два танкера.